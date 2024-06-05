Pria Muda Tewas Membusuk di Apartemen Ciputat

TANGSEL - Sesosok jasad pria muda ditemukan dalam kondisi menebar aroma busuk, dari sebuah kamar Apartemen Green Lake View di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Pengungkapan berawal pada Selasa 4 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di mana salah satu penghuni mencium bau busuk di sekitar lorong kamar apartemen lantai 3. Hal itu lantas disampaikan pada sekuriti.

Begitu dicek pihak sekuriti, rupanya sumber bau diketahui berasal dari kamar nomor 316. Pintu kamar yang terkunci membuat pengelola gedung dan sekuriti apartemen berupaya membongkar paksa.

"Setelah dicek ternyata bau berasal dari kamar 316," kata Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Kemas MS Arifin melalui Kasihumas Bripka Suryadi, Rabu (5/06/24).

Saat dicek ke dalam kamar, ternyata sumber bau mengarah ke area kamar mandi. Di sana terlihat ada sesosok mayat pria tanpa mengenakan baju dalam posisi terduduk di lantai. Mendapati itu, petugas sekuriti pun lantas menghubungi pihak kepolisian.

"Kondisi korban berada di dalam kamar mandi dalam posisi duduk di lantai," jelasnya.