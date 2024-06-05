Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah Perempuan yang Dibunuh Didik Setiawan di Bekasi Ternyata Penghafal Alquran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |13:45 WIB
Bocah Perempuan yang Dibunuh Didik Setiawan di Bekasi Ternyata Penghafal Alquran
Polisi merilis kasus pembunuhan bocah di Bekasi oleh Didik Setiawan (Foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

BEKASI - Anak perempuan berinisial GH (9) yang diperkosa dan dibunuh oleh dukun bernama Didik Setiawan (61) di Bantargebang, Kota Bekasi ternyata merupakan hafizah atau penghafal Alquran. GH sudah mampu menghafal juz 30 Alquran.

"Berdasarkan informasi yang kita dapat si anak atau adinda almarhumah (korban) dia hafal juz 30 Alquran," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Novrian saat melakukan asesmen terhadap orangtua GH, Rabu (5/6/2024).

Novriam menilai GH punya kecerdasan gemilang karena sudah mampu menghafal Alquran di usia masih belia. GH juga dikenal sebagai sosok yang baik.

 BACA JUGA:

"Berarti kan dia memang anak yang mempunyai potensi, yang baik dan cerdas. Bahkan dia merupakan salah satu yang diandalkan di rumah untuk membantu adiknya," jelas Novrian.

Lebih dari itu, GH juga dikenal sebagai sosok yang kerap membangun keceriaan di tengah keluarga. Tak ayal, kepergiaan GH membawa suasana duka yang mendalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement