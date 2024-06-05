Sekuriti Komplek di Ciomas Bogor Temukan Mayat Lansia Membusuk

BOGOR - Warga Perumahan Ciomas Permai, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian.

Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan mengatakan, mayat itu ditemukan sekira pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Awalnya, petugas sekuriti mencium aroma busuk yang menyengat dari salah satu rumah.

"Satpam mencium bau busuk saat patroli," kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Ketika diperiksa, ternyata ditemukan mayat pria paruh baya berinisial LS (53). Pria itu ditemukan dalam kondisi terlendang di atas kasur kamarnya.