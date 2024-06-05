Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekuriti Komplek di Ciomas Bogor Temukan Mayat Lansia Membusuk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |14:01 WIB
Sekuriti Komplek di Ciomas Bogor Temukan Mayat Lansia Membusuk
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Warga Perumahan Ciomas Permai, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian.

Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan mengatakan, mayat itu ditemukan sekira pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Awalnya, petugas sekuriti mencium aroma busuk yang menyengat dari salah satu rumah.

"Satpam mencium bau busuk saat patroli," kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Ketika diperiksa, ternyata ditemukan mayat pria paruh baya berinisial LS (53). Pria itu ditemukan dalam kondisi terlendang di atas kasur kamarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3185961//arya_daru-8sEk_large.jpg
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement