HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Rescue Damkar Bogor Evakuasi 6 Pengunjung Hotel yang Terjebak Dalam Lift

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:00 WIB
Tim Rescue Damkar Bogor Evakuasi 6 Pengunjung Hotel yang Terjebak Dalam Lift
Anggota Rescue Damkar Kota Bogor, Chriz Permana (foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi enam orang pengunjung salah satu hotel di wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Para pengunjung yang terjebak itu berhasil dievakuasi dengan selamat.

Anggota Rescue Damkar Kota Bogor, Chriz Permana mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya pengunjung yang terjebak lift sekira pukul 12.10 WIB. Dari situ, Tim Rescue Damkar Kota Bogor langsung bergegas menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Kurang lebih (terjebak) 10 menit," kata Chriz kepada wartawan di lokasi, Rabu (5/6/2024).

Di lokasi, terdapat 6 orang pengunjung terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki yang terjebak di dalam lift tersebut. Dengan perlahan, petugas berupaya mengeluarkan pengunjung tersebut dengan tangga lipat yang dimasukan dari bagian atas lift.

