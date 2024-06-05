Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanah Longsor di Caringin Bogor, Jalan Akses Warga Terputus

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:47 WIB
Tanah Longsor di Caringin Bogor, Jalan Akses Warga Terputus
Longsor di Caringin Bogor (foto: BPBD Bogor)
BOGOR - Tanah longsor terjadi di wilayah Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Longsor tersebut menyebabkan akses jalan terputus.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bogor, M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 4 Juni 2024 malam. Longsor disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi dan kontur tanah yang labil.

"Mengakibatkan lahan pertanian milik warga terbawa longsor," kata Adam dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Adapun longsor itu memiliki tinggi sekitar 15 meter, panjang 150 meter dan lebar 50 meter. Selain lahan pertanian warga, longsor juga berdampak pada putusnya akses warga dan akses jalan mobilisasi Kantor PDAM Pemerintah (Pemkot) Kota Bogor.

