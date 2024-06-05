Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pria Ini Nekat Pamer Alat Kelamin di Jalur SSA Kota Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |19:03 WIB
Viral! Pria Ini Nekat Pamer Alat Kelamin di Jalur SSA Kota Bogor
Pria pamer alat kelamin di depan wanita (foto: dok Medsos)
BOGOR - Beredar di media sosial seorang pria diduga melakukan aksi pamer kelamin, di seputaran jalur Sistem Satu Arah (SSA), Kota Bogor. Polisi pun melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku.

Dalam video beredar, terlihat perekam sedang memperlihatkan seorang pria yang berjalan di area pedestrian SSA. Pria yang belum diketahui asal usulnya itu tampak berjalan kaki menjauhi perekam.

Dinarasikan, pria tersebut diduga telah melakukan pamer kelamin atau eksibisionis terhadap wanita yang sedang berjoging. Diharapkan, agar pria tersebut dapat segera diamankan karena meresahkan.

"Seorang pria mengeluarkan alat kelamin ke orang yang sedang joging di SSA," tulis keterangan video dikutip, Rabu (5/6/2024).

Terpisah, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pihaknya akan melakukan menyelidikan terkait video tersebut Termasuk menangkap terduga pelaku eksibisionis.

"Kami selidiki dan segera tangkap pelakunya," ucap Bismo kepada wartawan.

(Awaludin)

      
