HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Manipulasi Dana Renumerasi di RSKD Duren Sawit, Begini Penjelasan Dinkes DKI Jakarta

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |19:28 WIB
Soal Manipulasi Dana Renumerasi di RSKD Duren Sawit, Begini Penjelasan Dinkes DKI Jakarta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait polemik dugaan manipulasi pembagian dana renumerasi di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di RSKD Duren Sawit sudah difasilitasi.

"Ya, sehubungan penyampaian aspirasi oleh pegawai RSKD Duren Sawit, Dinas Kesehatan telah melakukan fasilitasi kepada kedua pihak," ujar Ani Ruspitawati, Rabu (5/6/2024) ketika dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukan revisi aturan yang mengatur terkait Renumerasi tersebut. "Saat ini memang sedang dilakukan revisi Pergub 51/ 2021 tentang remunerasi," jelas Ani.

Dinkes DKI Jakarta disebut akan terus melakukan pengawasan terkait pemberian renumerasi di RSKD Duren Sawit agar tidak merugikan tenaga kesehatan.

"Dan lebih lanjut Dinkes akan membentuk tim untuk monitoring dan pendampingan dalam pengelolaan remunerasi," pungkas Ani Ruspitawati.



      
