HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinkes: 13 Warga Cipaku Bogor Masih Dirawat Diduga Keracunan Makanan Massal

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |19:50 WIB
Dinkes: 13 Warga Cipaku Bogor Masih Dirawat Diduga Keracunan Makanan Massal
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 13 warga yang diduga keracunan makanan massal di wilayah Cipaku, Bogor Selatan, Kota Bogor, masih dirawat. Mereka dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Bogor.

"Update pukul 16.30 WIB, data rawat inap 13 kasus," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Adapun rinciannya, 8 orang dirawat di RS Ummi, 3 orang di RS Juliana, 1 orang di RS Vania, dan 1 orang di RS Melania. Sedangkan, untuk di Puskesmas Cipaku sudah tidak ada warga yang dirawat.

"Data rawat inap di Puskesmas Cipaku nol kasus," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
