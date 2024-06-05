Ada Pengerjaan Konstruksi MRT, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Jalan MH Thamrin

JAKARTA - Pembangunan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari cakupan pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Paket Kontrak 201 (CP 201) Bundaran Hotel Indonesia - Harmoni, hingga saat ini masih terus berlangsung hingga September 2024.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Ahmad Pratomo mengatakan untuk mendukung pekerjaan konstruksi CP 201 PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama dengan Shimizu-Adhi Karya Join Venture (SAJV) selaku kontraktor pelaksana, akan melakukan rekayasa lalu lintas lanjutan selama masa konstruksi berlangsung.

"Terdapat beberapa pekerjaan di sekitar area konstruksi Stasiun Thamrin MRT Jakarta, antara lain temporary traffic decking dan penimbunan area stasiun bawah tanah (final backfill), serta persiapan pembangunan pintu masuk 5 Stasiun Thamrin (Entrance-5)," ujar Ahmad Pratomo, Rabu (5/6/2024) dalam keterangan yang diterima awak media.

Untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka diperlukan manajemen rekayasa lalu lintas sebagai berikut:

A. Pada saat pekerjaan pembongkaran temporary traffic decking dan final backfilling

1. Saat ini sampai 15 Juni 2024

a. JI. M.H. Thamrin sisi barat (Arah Kota)

Mulai dari depan Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) hingga depan Gedung Kementerian Agama, arus lalu lintas terdiri dari 3 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur kendaraan campur (mixed traffic) (3+1).

Di depan Gedung Bank Indonesia, lajur kendaraan terdiri dari 2 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (2+1).

Untuk 1 lajur contraflow yang sebelumnya berada di sisi timur area kerja dari depan Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) hingga depan Gedung Bank Indonesia ditiadakan.

b. Jl. M.H. Thamrin sisi timur (Arah Blok M)

Mulai dari depan Gedung Kementerian ESDM hingga depan depan Thamrin 10 Food & Creative Park, arus lalu lintas terdiri dari 3 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (3+1).

c. Simpang Jl. M.H. Thamrin - Jl. Kebon Sirih

Arus lalu lintas pada persimpang Jl. M.H. Thamrin Jl. Kebon Sirih tetap sama dengan kondisi saat ini, dimana pengendara dapat langsung menuju ke arah barat (Tanah Abang) dari arah timur (Gondangdia), begitu juga sebaliknya.

2. Periode 16 Juni 2024 - 15 Juli 2024

a. Jalan M.H. Thamrin sisi barat (arah Kota)

• Khusus di depan Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), akan dilakukan pengurangan 1 lajur untuk area konstruksi, sehingga lajur kendaraan ke arah Kota menjadi 2 lajur kendaran reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (2+1).

• Sementara di depan Gedung Kementerian Agama tetap terdiri dari 3 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (3+1).

• Arus lalu lintas di depan Gedung Bank Indonesia tetap sama, yaitu terdiri dari 2 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (2+1).

b. Jl. M.H. Thamrin sisi timur (Arah Blok M)