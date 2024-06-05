Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Pengerjaan Konstruksi MRT, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Jalan MH Thamrin

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |20:14 WIB
Ada Pengerjaan Konstruksi MRT, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Jalan MH Thamrin
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari cakupan pekerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Paket Kontrak 201 (CP 201) Bundaran Hotel Indonesia - Harmoni, hingga saat ini masih terus berlangsung hingga September 2024.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Ahmad Pratomo mengatakan untuk mendukung pekerjaan konstruksi CP 201 PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama dengan Shimizu-Adhi Karya Join Venture (SAJV) selaku kontraktor pelaksana, akan melakukan rekayasa lalu lintas lanjutan selama masa konstruksi berlangsung.

"Terdapat beberapa pekerjaan di sekitar area konstruksi Stasiun Thamrin MRT Jakarta, antara lain temporary traffic decking dan penimbunan area stasiun bawah tanah (final backfill), serta persiapan pembangunan pintu masuk 5 Stasiun Thamrin (Entrance-5)," ujar Ahmad Pratomo, Rabu (5/6/2024) dalam keterangan yang diterima awak media.

Untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka diperlukan manajemen rekayasa lalu lintas sebagai berikut:

A. Pada saat pekerjaan pembongkaran temporary traffic decking dan final backfilling

1. Saat ini sampai 15 Juni 2024

a. JI. M.H. Thamrin sisi barat (Arah Kota)

Mulai dari depan Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) hingga depan Gedung Kementerian Agama, arus lalu lintas terdiri dari 3 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur kendaraan campur (mixed traffic) (3+1).

Di depan Gedung Bank Indonesia, lajur kendaraan terdiri dari 2 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (2+1).

Untuk 1 lajur contraflow yang sebelumnya berada di sisi timur area kerja dari depan Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) hingga depan Gedung Bank Indonesia ditiadakan.

b. Jl. M.H. Thamrin sisi timur (Arah Blok M)

Mulai dari depan Gedung Kementerian ESDM hingga depan depan Thamrin 10 Food & Creative Park, arus lalu lintas terdiri dari 3 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (3+1).

c. Simpang Jl. M.H. Thamrin - Jl. Kebon Sirih

Arus lalu lintas pada persimpang Jl. M.H. Thamrin Jl. Kebon Sirih tetap sama dengan kondisi saat ini, dimana pengendara dapat langsung menuju ke arah barat (Tanah Abang) dari arah timur (Gondangdia), begitu juga sebaliknya.

2. Periode 16 Juni 2024 - 15 Juli 2024

a. Jalan M.H. Thamrin sisi barat (arah Kota)

• Khusus di depan Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), akan dilakukan pengurangan 1 lajur untuk area konstruksi, sehingga lajur kendaraan ke arah Kota menjadi 2 lajur kendaran reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (2+1).

• Sementara di depan Gedung Kementerian Agama tetap terdiri dari 3 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (3+1).

• Arus lalu lintas di depan Gedung Bank Indonesia tetap sama, yaitu terdiri dari 2 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) (2+1).

b. Jl. M.H. Thamrin sisi timur (Arah Blok M)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173800/mrt-FfXZ_large.jpg
MRT Gangguan, Perjalanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166471/halte-b4NO_large.jpg
Stasiun MRT Istora Dijarah Saat Aksi Massa, Vending Machine Hilang dan CCTV Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163271/mrt-xBvS_large.jpg
MRT Stasiun Bundaran HI–Stasiun Blok A Alami Gangguan, Berimbas Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/338/3125862/mrt-iDuN_large.jpg
Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110583/mrt-PknZ_large.jpg
Heboh, Fasilitas Keran Air Siap Minum di Stasiun MRT Jadi Tempat Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/338/3107409/mrt-Uvar_large.jpg
Simak, Berikut Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mir’aj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement