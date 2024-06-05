Dinkes Catat 1.932 Kasus DBD di Kabupaten Bogor, 18 Orang Meninggal Dunia

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mencatat 1.932 orang terjangkit kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama periode Januari-Juni 2024. Dari jumlah tersebut, 18 orang dinyatakan meninggal dunia karena DBD.

"Kasus meninggal sebanyak 18 orang," kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) pada Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Adang merinci, kasus meninggal dunia itu tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Yakni, di Kecamatan Caringin 2 kasus, Parung 1 kasus, Rancabungur 1 kasus, Tenjo 1 kasus, Gunung Sindur 1 kasus, Cibinong 2 kasus, Sukaraja 1 kasus, Jonggol 1 kasus, Gunung Putri 2 kasus, Ciomas 2 kasus, Cileungsi 1 kasus, Ciampea 1 kasus, Babakan Madang 1 kasus dan Kecamatan Cigombong 1 kasus.

"Semua kasus meninggal sudah menjalani perawat di rumah sakit," jelasnya.