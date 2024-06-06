Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan, MK Perintahkan KPU Gelar PSU di Dapil Gorontalo VI

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |15:40 WIB
Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan, MK Perintahkan KPU Gelar PSU di Dapil Gorontalo VI
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sengketa Pileg di Dapil Gorontalo VI.

Dalam permohonannya, PKS menyoalkan KPU Gorontalo tetap mengesahkan daftar DPRD Provinsi Gorontalo, meskipun beberapa partai tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

Maka dari itu Mahkamah menilai dapil VI Gorontalo harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena adanya empat partai politik yakni PKB, Gerindra, NasDem dan Demokrat yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

"Mengabulkan permohorian Pemohon untuk sebagian. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo VI harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo, di ruang sidang Gedung MK, Kamis (6/6/2024).

Selanjutnya, Mahkamah juga meminta kepada KPU Gorontalo untuk melakukan PSU, sejak 45 hari putusan dibacakan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
PKS MK PSU Pemilu 2024 Pemilu 2024
