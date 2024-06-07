Waketum Golkar: Airlangga Berhasil Amankan 102 Kursi DPR

JAKARTA - Partai Golkar berhasil mengamankan 102 kursi DPR RI setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 tuntas. Tahapan Pemilu 2024 telah selesai setelah seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tuntas di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 6 Juni 2024.

Wakil Ketua Umum Korbid Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, dengan selesainya seluruh tahapan Pemilu 2024 mengaku partainya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi kepercayaan pada partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.

"Golkar berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Golkar. Alhamdulillah Golkar mantap pada perolehan 102 kursi DPR, naik 17 kursi dibandingkan perolehan Pemilu 2019," tutur Doli.

Doli mengatakan, dengan perolehan kursi tersebut, menunjukkan rakyat menerima dan mendukung sikap Partai Golkar.

"Itu menunjukkan bahwa seluruh pandangan, sikap, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil Partai Golkar selama ini dapat diterima dan didukung rakyat Indonesia," ujarnya.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua ini menambahkan, selain melejit di perolehan kursi DPR RI, Golkar juga menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di tingkat DPRD provinsi. Perolehan kursi DPRD provinsi yang diraih di Pemilu 2024 naik 50 kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 di Pemilu 2019.

"Bukan hanya perolehannya yang terbanyak, tapi juga menjadi partai yang memperoleh pimpinan DPRD terbanyak se-Indonesia," ujar Doli.