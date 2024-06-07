Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waketum Golkar: Airlangga Berhasil Amankan 102 Kursi DPR

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 07 Juni 2024 |05:32 WIB
Waketum Golkar: Airlangga Berhasil Amankan 102 Kursi DPR
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia (Foto : Partai Golkar)
A
A
A

JAKARTA - Partai Golkar berhasil mengamankan 102 kursi DPR RI setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 tuntas. Tahapan Pemilu 2024 telah selesai setelah seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tuntas di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 6 Juni 2024.

Wakil Ketua Umum Korbid Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, dengan selesainya seluruh tahapan Pemilu 2024 mengaku partainya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberi kepercayaan pada partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.

"Golkar berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Golkar. Alhamdulillah Golkar mantap pada perolehan 102 kursi DPR, naik 17 kursi dibandingkan perolehan Pemilu 2019," tutur Doli.

Doli mengatakan, dengan perolehan kursi tersebut, menunjukkan rakyat menerima dan mendukung sikap Partai Golkar.

"Itu menunjukkan bahwa seluruh pandangan, sikap, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil Partai Golkar selama ini dapat diterima dan didukung rakyat Indonesia," ujarnya.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua ini menambahkan, selain melejit di perolehan kursi DPR RI, Golkar juga menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di tingkat DPRD provinsi. Perolehan kursi DPRD provinsi yang diraih di Pemilu 2024 naik 50 kursi menjadi 359 kursi dari sebelumnya hanya 309 di Pemilu 2019.

"Bukan hanya perolehannya yang terbanyak, tapi juga menjadi partai yang memperoleh pimpinan DPRD terbanyak se-Indonesia," ujar Doli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement