Usai Pemilu 2024, Ini Pesan Wakil Ketua Majelis PPP ke Kader

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH Afifuddin Muhajir memberikan pesan kepada seluruh kader PPP, untuk terus menjaga persatuan sebagai modal utama membesarkan partainya kembali, usai Pemilu 2024.

“Sesuai dengan namanya, maka modal utamanya adalah persatuan. Jangan putus asa karena bagi kaum kiai dan santri, perjuangan adalah proses bukan semata-mata produk. Jika prosesnya sudah dilakukan dengan baik dan dijalankan serius, tapi produknya tidak sesuai harapan maka sesungguhnya itu sudah dicatat di hadapan Allah SWT,” ujar KH Afifuddin dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).

Kiai berkarisma yang juga menjabat sebagai Wakil Rais Amm PBNU ini meminta agar tidak ada kader yang saling menyalahkan satu sama lain, terhadap perolehan hasil Pemilu 2024. Sebab, menurutnya hal tersebut hanya dapat membuat partainya semakin kecil.

“Mudah-mudahan tidak ada kelompok yang saling menyalahkan satu sama lain. Karena hal itu salah satu indikasi partai ini tak bersatu, padahal bersatu adalah modal utama. Saya berharap masing-masing pihak menahan diri untuk tidak berkomentar yang membuat partai ini tambah kecil,” tegasnya.

KH Afifuddin pun menilai kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono sejauh ini telah melakukan sebagaimana mestinya. Sehingga, para kader diharapkan dapat mentaati aturan organisasi di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono.