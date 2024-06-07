Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Pemilu 2024, Ini Pesan Wakil Ketua Majelis PPP ke Kader

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 07 Juni 2024 |17:39 WIB
Usai Pemilu 2024, Ini Pesan Wakil Ketua Majelis PPP ke Kader
Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Afifuddin (foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH Afifuddin Muhajir memberikan pesan kepada seluruh kader PPP, untuk terus menjaga persatuan sebagai modal utama membesarkan partainya kembali, usai Pemilu 2024.

“Sesuai dengan namanya, maka modal utamanya adalah persatuan. Jangan putus asa karena bagi kaum kiai dan santri, perjuangan adalah proses bukan semata-mata produk. Jika prosesnya sudah dilakukan dengan baik dan dijalankan serius, tapi produknya tidak sesuai harapan maka sesungguhnya itu sudah dicatat di hadapan Allah SWT,” ujar KH Afifuddin dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).

Kiai berkarisma yang juga menjabat sebagai Wakil Rais Amm PBNU ini meminta agar tidak ada kader yang saling menyalahkan satu sama lain, terhadap perolehan hasil Pemilu 2024. Sebab, menurutnya hal tersebut hanya dapat membuat partainya semakin kecil.

“Mudah-mudahan tidak ada kelompok yang saling menyalahkan satu sama lain. Karena hal itu salah satu indikasi partai ini tak bersatu, padahal bersatu adalah modal utama. Saya berharap masing-masing pihak menahan diri untuk tidak berkomentar yang membuat partai ini tambah kecil,” tegasnya.

KH Afifuddin pun menilai kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono sejauh ini telah melakukan sebagaimana mestinya. Sehingga, para kader diharapkan dapat mentaati aturan organisasi di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174931//ppp-UV5R_large.jpg
Terungkap! Ada 'Orang Baik' di Balik Rekonsiliasi PPP Kubu Mardiono dan Agus Suparmanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174923//ppp-6qrk_large.jpg
Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174827//ppp-5NJV_large.jpg
Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174823//ppp-Wuh0_large.jpg
Menkum Terbitkan SK Kepengurusan PPP, Mardiono-Agus Suparmanto Sepakat Islah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174492//ppp-uw2B_large.jpg
Sekjen PPP: Rekonsiliasi dan Fokus Kembali ke Parlemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174490//ppp-JFHv_large.jpg
Dualisme Kepengurusan PPP, Pengamat: Ironi Sejarah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement