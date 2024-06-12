Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Pembobolan Rumah di Rancabungur Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Juni 2024 |18:27 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Pembobolan Rumah di Rancabungur Bogor
Pelaku pencurian rumah kosong di Bogor ditangkap
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap pelaku pembobolan rumah di wilayah Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Pelaku terluka karena mencoba kabur hingga terjatuh dari motor.

Kapolsek Rancabungur Ipda Azis Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 11 Mei 2024. Di mana, terdapat aksi pencurian rumah warga dengan cara mencongkel jendela ruang tamu dan mengambil barang-barang berharga milik korban.

"Setelah dilakukan penyelidikan pelaku diidentifikasi sebagai Reza Maulana Yusuf berusia 30 tahun," kata Azis dalam keterangannya, Rabu (12/6/2024).

Dari situ, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Namun, saat dibawa ke Polsek Rancabungur, pelaku berusaha kabur dan mengalami luka di kepala akibat terjatuh dari kendaraan.

