Belasan Rumah Warga di Cigudeg Bogor Terendam Banjir 1 Meter

BOGOR - Belasan rumah warga di Kampung Babakan Cilame, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor terendam banjir. Hal itu disebabkan meluapkan aliran Kali Cilame, Rabu (12/6/2024) sore.

"Dikarenakan hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya aliran Kali Cilame mengakibatkan banjir ke pemukiman warga," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya.

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB sore tadi. Banjir merendam 12 unit rumah warga dengan ketinggian air kurang lebih 1 meter.

