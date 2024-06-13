Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Minta Maaf Tak Bisa Bantu Loloskan PPP ke Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |23:29 WIB
Sandiaga Minta Maaf Tak Bisa Bantu Loloskan PPP ke Senayan
Sandiaga Uno (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lantaran tak dapat membantu mengantarkan partai berlambang Kakbah melenggang ke parlemen Senayan Jakarta.

Sandi yang merupakan Menparekraf melihat banyak kader-kader di daerah yang telah berjuang luar biasa dalam Pemilu 2024. Mereka, kata dia, tengah merasa kepedihan melihat hasil PPP yang tak lolos ke parlemen.

"Jadi saya memang perpindahan ke PPP ini tadinya difokuskan untuk mengangkat suara PPP, belum bisa terwujudkan, saya juga mohon maaf mungkin kalau ada kurang optimalnya dari kinerja selama berkampanye selama PPP," kata Sandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

