Kronologi Truk Kontainer Terbalik Timpa Mobil di Kamal Muara Jakut, Ajaib Sopir Selamat

JAKARTA - Truk kontainer yang sedang melintas di Jalan Kamal Muara Raya, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Kamis (13/6/2024) terbalik hingga menimpa sebuah mobil minibus hingga ringsek. Ajaibnya pengemudi minibus tersebut lolos dari maut dan hanya mengalami luka.

Lokasi kecelakaan disebut pihak berwajib terjadi di Jalan Kamal Muara Raya arah Utara tepatnya di dekat turunan Jembatan Kamal wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan meskipun mobil yang tertimpa kontainer ringsek parah namun pengemudi selamat lolos dari maut.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi saudari D mengalami luka dan kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan," ujar Edy Purwanto.

Ia menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi melibatkan tiga kendaraan. Kendaraan pertama truk trailer dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-9826-UEI yang dikemudikan ES (40) warga Subang.

Kendaraan kedua yakni mobil pikap Triton dengan TNKB F-8739-MA yang dikemudikan APH (30) warga Jakarta.

Dan kendaraan ketiga yakni mobil minibus Hyundai Creta warna putih dengan TNKB B-2192-UYG yang dikemudikan seorang laki-laki berinisial D warga Pontianak.

"Awalnya kendaraan trailer B-9826-UEI yang dikemudikan ES melaju dari arah Selatan ke Utara. Tepatnya di tanjakan Kamal Muara, pada saat melaju kendaraan tersebut kehilangan tenaga untuk menanjak," papar Edy Purwanto.

Karena sudah mengantisipasi truk kontainer gagal menanjak, kendaraan pick up Triton yang dikemudikan APH berhasil menghindar.

"Sehingga kendaraan Trailer mundur dan menyerempet Mitshubishi Triton F-8739-MA pengemudi APH yang berhasil menghindar," jawab Edy Purwanto.

BACA JUGA: Bareskrim Musnahkan Barbuk dari Pabrik Narkoba di Bali

Truk trailer tersebut dijelaskan Edy kemudian menabrak dan menyeret (menimpa) kendaraan minibus Hyundai B-2192-UYG yang berada dibelakangnya.