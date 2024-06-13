Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Truk Kontainer Terbalik Timpa Mobil di Kamal Muara Jakut, Ajaib Sopir Selamat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |19:24 WIB
Kronologi Truk Kontainer Terbalik Timpa Mobil di Kamal Muara Jakut, Ajaib Sopir Selamat
Truk kontainer terbalik timpa mobil, sopir terjepit (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Truk kontainer yang sedang melintas di Jalan Kamal Muara Raya, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Kamis (13/6/2024) terbalik hingga menimpa sebuah mobil minibus hingga ringsek. Ajaibnya pengemudi minibus tersebut lolos dari maut dan hanya mengalami luka.

Lokasi kecelakaan disebut pihak berwajib terjadi di Jalan Kamal Muara Raya arah Utara tepatnya di dekat turunan Jembatan Kamal wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan meskipun mobil yang tertimpa kontainer ringsek parah namun pengemudi selamat lolos dari maut.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi saudari D mengalami luka dan kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan," ujar Edy Purwanto.

Ia menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi melibatkan tiga kendaraan. Kendaraan pertama truk trailer dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B-9826-UEI yang dikemudikan ES (40) warga Subang.

Kendaraan kedua yakni mobil pikap Triton dengan TNKB F-8739-MA yang dikemudikan APH (30) warga Jakarta.

Dan kendaraan ketiga yakni mobil minibus Hyundai Creta warna putih dengan TNKB B-2192-UYG yang dikemudikan seorang laki-laki berinisial D warga Pontianak.

"Awalnya kendaraan trailer B-9826-UEI yang dikemudikan ES melaju dari arah Selatan ke Utara. Tepatnya di tanjakan Kamal Muara, pada saat melaju kendaraan tersebut kehilangan tenaga untuk menanjak," papar Edy Purwanto. 

Karena sudah mengantisipasi truk kontainer gagal menanjak, kendaraan pick up Triton yang dikemudikan APH berhasil menghindar.

"Sehingga kendaraan Trailer mundur dan menyerempet Mitshubishi Triton F-8739-MA pengemudi APH yang berhasil menghindar," jawab Edy Purwanto.

Truk trailer tersebut dijelaskan Edy kemudian menabrak dan menyeret (menimpa) kendaraan minibus Hyundai B-2192-UYG yang berada dibelakangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement