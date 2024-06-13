Pemerintah Ajak Warga Ikut Upacara HUT Ke-497 DKI di Monas

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut meramaikan upacara bendera pada 22 Juni 2024 mendatang di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris menyebutkan masyarakat yang hadir diharapkan tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama acara berlangsung.

"Mari warga Jakarta kita ramaikan upacara peringatan HUT ke-497 Kota Jakarta dengan hati yang gembira dan suka cita. Tetap saling jaga ketertiban dan keamanannya demi kenyamanan bersama. Semoga Kota Jakarta semakin maju dan mendunia," ujar Afan dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6/2024).

Untuk memeriahkan upacara ada rangkaian Kereta Kencana, Rangkaian Sepeda Ontel, Pasukan Bala Krama, Gita Puja Wiyata IPDN, Tari Kolosal, Color Guard, dan Gambang Kromong.

Selain itu, panggung hiburan dengan pengisi acara artis-artis kenamaan ibu kota juga turut dihadirkan, seperti Alya Rohali, Maudy Koesnadi, Valerina Daniel, Funky Monkey Band, Wulan Alora KDI, dan Dnada Idol.

"Pasukan upacara yang hadir berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti TNI, Polri, ASN DKI Jakarta, Pasukan Pelangi (PPSU dan PJLP dinas terkait), Praja IPDN, Taruna STTD, Taruna Poltekip, Taruna Poltekim, Resimen Mahasiswa, hingga Pelajar Jakarta," papar Afan.