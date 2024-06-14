Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KIP Sebut Proses Pembahasan RUU Penyiaran On The Track

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |20:37 WIB
KIP Sebut Proses Pembahasan RUU Penyiaran <i>On The Track</i>
Diskusi RUU Penyiaran (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) menyebut, proses pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran sudah melalui proses yang benar. Hal itu diyakini lantaran DPR RI telah mempublikasikan tahapan proses pembahasan RUU Penyiaran.

Hal itu disampaikan Komisioner KIP Handoko Agung Saputro dalam diskusi bertajuk "Menakar Urgensi RUU Penyiaran," yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

"Bagaimana KIP memandang? Saya katakan bahwa proses RUU ini on the track. Publik sudah dapatkan akses, mungkin lewat lembaga lain. Termasuk kemudian bagaimana DPR itu menunda (pembahasan) sebagai bentuk respon," terang Handoko.

Handoko berkata, dirinya telah memastikan ketersediaan akses dalam proses pembahasan regulasi tersebut. "Kalau semua ditutup, ya berarti memang pembahasan ini tidak transparan," terangnya.

Bila tak transparan, Handoko berkata, DPR RI tak akan menampilkan proses pembahasan RUU Penyiaran. Namun, ia menilai, lembaga legislator itu justru transparan membahas regulasi itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/337/3009959/keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia-meningkat-dalam-3-tahun-tapi-belum-baik-lRXi3SD8jQ.jpg
Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Meningkat dalam 3 Tahun, tapi Belum Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/337/3009786/kip-susun-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2024-diluncurkan-oktober-qJyE6sS6sK.jpg
KIP Susun Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024, Diluncurkan Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/338/2922203/terbuka-soal-informasi-publik-tangsel-duduki-peringkat-pertama-se-banten-FcwttpexLX.jpg
Terbuka soal Informasi Publik, Tangsel Duduki Peringkat Pertama Se-Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/28/337/1957065/mahfud-md-dikukuhkan-jadi-duta-keterbukaan-informasi-publik-0Lkpk9NiEW.jpg
Mahfud MD Dikukuhkan Jadi Duta Keterbukaan Informasi Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/31/337/1904845/komisioner-informasi-pusat-tulus-subardjono-wafat-iNucmpbqKO.jpg
Komisioner Informasi Pusat Tulus Subardjono Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/26/337/1783466/dpr-setujui-7-anggota-komisi-informasi-pusat-2017-2021-ini-nama-namanya-LUGojeUR4M.jpg
DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2017-2021, Ini Nama-Namanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement