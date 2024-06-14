Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Sepakat RUU Penyiaran, Dewan Pers Anggap Sejumlah Pasal Memberangus Kemerdekaan Pers

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |20:45 WIB
Tak Sepakat RUU Penyiaran, Dewan Pers Anggap Sejumlah Pasal Memberangus Kemerdekaan Pers
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pers menolak terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran lantaran beleid rancangan aturan itu bisa memberangus kemerdekaan pers.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya tak sepakat dengan sejumlah pasal yang tertera dalam beleid RUU Penyiaran.

"Perlu diketahui memang Dewan Pers bukan menolak RUU Penyiaran, tetapi ada beberapa pasal dan beberapa hal yang kami tidak sepakati dengan isi dari RUU Penyiaran tersebut," kata Yadi dalam diskusi bertajuk "Menakar Urgensi RUU Penyiaran," yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Adapun klausul yang ditolak Dewan Pers, kata Yadi, Pasal 8 huruf A. Ia berkata, klausul itu memberikan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menangani sengketa pers. Yadi berkata, kewenangan KPI itu dipertegas dalam Pasal 42.

"Kemudian dipertegas di Pasal 42 kalau tak salah, ada kewenangan sengketa pers. Mengapa kami menolak pasal ini? Karena jelas ini akan bertubrukan dengan UU 40/99 tentang Pers. Artinya ini akan ada tumpang tindih kewenangan. Nah ini yang berbahaya," kata Yadi.

Tak hanya itu, Yadi juga menegaskan bahwa pihaknya tak sepakat dengan pasal 50 huruf B yang melarang penayangan jurnalisme investigasi. Menurutnya, kenerasaan klausul itu bisa memangkas kemerdekaan pers.

"Nah pelarangan jurnalisme investigasi di pasal 50 B yang di RUU Penyiaran tersebut jelas itu memangkas kemerdekaan pers," terang Yadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168199/dewan_pers-3w6u_large.jpg
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Dapat Hilangkan Multitafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138915/dewan_pers-qYnA_large.jpg
Komaruddin Hidayat Jadi Ketua, Berikut Susunan Pengurus Dewan Pers 2025–2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136326/dewan_pers-qAps_large.jpg
Dewan Pers dan LPSK Teken MoU soal Perlindungan Kerja Pers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080736/dewan_pers-8Nul_large.jpg
Dewan Pers Minta Penyelenggara Pemilu Terbuka ke Wartawan: Jangan Dipersulit Ketika Mereka Bertanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034146/simpatisan-syl-aniaya-wartawan-dewan-pers-minta-aparat-keamanan-jaga-keselamatan-jurnalis-1iT9e1hTOR.jpg
Simpatisan SYL Aniaya Wartawan, Dewan Pers Minta Aparat Keamanan Jaga Keselamatan Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029883/dewan-pers-minta-ruu-penyiaran-fokus-soal-aturan-siaran-3njHMmwX30.jpg
Dewan Pers Minta RUU Penyiaran Fokus Soal Aturan Siaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement