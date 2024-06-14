Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PPP Gagal Masuk Parlemen, Kader Dorong Muktamar Dipercepat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |20:53 WIB
PPP Gagal Masuk Parlemen, Kader Dorong Muktamar Dipercepat
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kegagalan PPP menembus parlemen di Pemilu 2024 mendapat sorotan dari kader partai berlambang partai kakbah itu. Seperti Ka'bah Institute yang mendorong agar pemilihan ketua umum PPP dipercepat.

Politisi senior PPP Anwar Sanusi mendorong Plt Ketua Umum PPP Mardiono agar segera melakukan percepatan muktamar sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan seluruh elemen ditubuh PPP.

"Muktamar itu bukanya hanya soal pergantian pimpinan tapi konsolidasi, dan konsolidasi itu butuh waktu untuk menggerakkan mesin partai hingga akar rumput," kata Anwar dalam keterangannya dikutip, Jumat (14/6/2024).

Sebagai partai warisan ulama, ia berkata, PPP tidak boleh hilang atau tinggal sejarah. Sebab itu, kata dia, PPP harus segera lakukan percepatan muktamar supaya konsolidasi bisa jalan dan bisa recovery lagi.

"Berkaca dari pengalaman sebelumnya dari jaman Buya Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, Surya Darma Ali, muktamar selalu dilaksanakan lebih awal. Jadi acuan untuk mempercepat muktamar itu ada landasan rasionalnya dan bisa dipertanggung jawabakan," terang Anwar.

Anwar menilai, Mardiono telah gagal membawa PPP menuju senayan karena hanya mendapatkan suara 3,87 persen dan tidak memenuhi ambang batas parlemen threshold yaitu 4 persen.

"Tentu ini harus menjadi evaluasi kita bersama agar di pemilu selanjutnya PPP bisa on the track lagi," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Muktamar PPP Pemilu 2024 PPP
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173950/ppp-yB32_large.jpg
Menkum Teken SK Kepengurusan Mardiono, Agus Suparmanto Kandas Jadi Ketum PPP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173232/ppp-BMcj_large.jpg
PPP Kembali Terbelah, Kubu Agus Suparmanto Ungkap Kronologi Pemilihan Ketum Secara Aklamasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173207/ppp-tDTr_large.jpg
Mardiono Bukan Tinggalkan Area Muktamar PPP tapi Jenguk Korban Bentrokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173195/yusril-Z1Fp_large.jpg
Pemerintah Tidak Akan Intervensi Polemik Dualisme PPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/340/3170684/mardiono-WoDF_large.jpg
Bursa Caketum PPP, Mardiono Dianggap Masih Layak Pimpin Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169929/ppp-xDsV_large.jpg
Mahkamah PPP: Mardiono Sudah Tidak Layak Pimpin Partai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement