Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kritik RUU Penyiaran, Praktisi Hukum Soroti Norma Larangan Penayangan Jurnalisme Investigasi Eksklusif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |21:21 WIB
Kritik RUU Penyiaran, Praktisi Hukum Soroti Norma Larangan Penayangan Jurnalisme Investigasi Eksklusif
Praktisi hukum kritik RUU Penyiaran (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Praktisi hukum Deolipa Yumara mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah ditunda pembahasannya oleh DPR. Menurutnya, aturan tersebut bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan jurnalis.

Kritik itu dilayangkan Deolipa dalam diskusi publik yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk “Menakar Urgensi RUU Penyiaran” di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Salah satu yang dikritik yakni norma larangan penayangan konten ekslusif junalistik investigasi yang tercantum dalam Pasal 50B ayat (2) RUU Penyiaran.

"Nah ternyata ada kata-kata eksklusif, tapi eksklusifnya juga nggak bisa dibahas, gimana kalau kita nggak tahu, apa tidak eksklusif atau eksklusif. Jadi ini adalah kata-kata yang kemudian sangat-sangat multitafsir," ujar Deolipa.

Deolipa menilai, diksi "eksklusif" dalam beleid RUU itu sangat multitafsir dan berpotensi menghambat kerja jurnalistik. Padahal, sambungnya, kerja jurnalistik adalah juga kerja-kerja investigasi.

“Jadi kerja jurnalis, kerja pers itu 90% adalah investigasi, 10% adalah menyiarkan, kan gitu," ucap Deolipa.

Menurutnya, pelarangan terhadap jurnalistik investigasi eksklusif sangat berbahaya dan tidak masuk akal. Deolipa menegaskan, kerja pers telah diatur dalam UU Pers dan UU ITE.

“Undang-undang ITE ada, selesai urusan. Siapa lagi yang dikejar? Kalau yang diketar penyiaran, penyiaran juga bagian dari pers," kata Deolipa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183167/penyiaran-AYuS_large.jpg
Sekolah P3SPS Angkatan LIV: DPR Sampaikan Pentingnya Penguatan Regulasi dan Fungsi Sosial dalam Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169776/ruu_penyiaran-ABHY_large.jpg
KPI: Perlindungan Publik Jadi Tujuan Utama Regulasi Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016166/tolak-revisi-uu-penyiaran-ikatan-wartawan-hukum-ungkap-sejumlah-pasal-bermasalah-CPtMgOvZUt.jpg
Tolak Revisi UU Penyiaran, Ikatan Wartawan Hukum Ungkap Sejumlah Pasal Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/512/3015289/jurnalis-dan-massa-aksi-kamisan-semarang-desak-dpr-setop-revisi-uu-penyiaran-xO3XgZv0RX.jpg
Jurnalis dan Massa Aksi Kamisan Semarang Desak DPR Setop Revisi UU Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/337/3014217/pembahasan-ruu-penyiaran-ditunda-ini-kata-ketua-baleg-dpr-Ugycpg201o.jpg
Pembahasan RUU Penyiaran Ditunda, Ini Kata Ketua Baleg DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013606/tolak-revisi-uu-penyiaran-aji-ini-bagian-skenario-besar-pelemahan-masyarakat-sipil-dan-demokrasi-RyNEexF73X.jpg
Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI : Ini Bagian Skenario Besar Pelemahan Masyarakat Sipil dan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement