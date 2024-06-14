Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Land dan MNC Peduli Salurkan Dua Ekor Sapi Kurban untuk Warga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |18:14 WIB
MNC Land dan MNC Peduli Salurkan Dua Ekor Sapi Kurban untuk Warga Bogor
MNC Peduli beri bantuan hewan kurban. (Foto: MPI)
BOGOR - MNC Land dan MNC Peduli menyalurkan dua ekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Bogor khususnya masyarakat Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong yang melibatkan dua stakeholder perusahaan. Hewan kurban itu diserahkan kepada panita kurban Masjid Baitul Faidzin Cibinong.

Desa Wates Jaya sendiri merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Cigombong yang berada di sekitaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

 BACA JUGA:

"Terima kasih banyak kepada MNC Land dan MNC Peduli yang telah memberikan kurban dua ekor sapi mudah-mudahan memberikan manfaat maslahat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Kami atas nama panitia kurban tingkat Kabupaten Bogor terima kasih banyak atas kepedulian MNC Land dan MNC Peduli," kata Ketua Panitia Kurban Kabupaten Bogor KH Lesmana di lokasi, Jumat (14/6/2024).

Kata dia, untuk penerimaan hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan. Sebelumnya, panitia kurban Kabupaten Bogor menerima 80 ekor sapi, tetapi tahun ini sudah 90 ekor sapi dari masyarakat.

