Korban Ledakan di Bogor Harus Diamputasi, Polisi Periksa Saksi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |18:41 WIB
Korban Ledakan di Bogor Harus Diamputasi, Polisi Periksa Saksi
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
BOGOR - Polisi telah memeriksa 3 orang saksi terkait ledakan yang terjadi dari salah satu rumah warga di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan sambil menunggu kondisi korban pulih karena masih dalam perawatan rumah sakit.

"Kami sudah memeriksa 3 orang saksi, selanjutnya berkoordinasi dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Jibom Brimob dan Puslabfor Polri dan menungggu korban pulih diambil keterangan," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dalam keterangannya, Jumat (14/6/2024).

Adapun identitas korban luka yakni Nurwanto (47). Korban mengalami luka parah di bagian tangan dan kaki sehingga harus dilakukan amputasi.

"Korban dari RSUD Cileungsi dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dan telah menjalani tindakan medis amputasi tangan kiri dan kaki kiri. Saat ini korban masih di ruang ICU belum sadar," ungkapnya.

