HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Keamanan Kompleks Ditembak Usai Usir Sekelompok Begal

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |18:42 WIB
Petugas Keamanan Kompleks Ditembak Usai Usir Sekelompok Begal
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekelompok pria menyerang seorang warga di Jalan Nilam Raya, kawasan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/20249 dini hari.

Menurut salah satu petugas keamanan di kawasan tersebut bernama Oki, mengatakan bahwa korban memang sudah diikuti oleh para pelaku.

"Mereka ada indikasi ingin melakukan pembegalan, mungkin si calon korban yang akan dibegal dibuntuti dari mulai Jembatan Dempet, karena terlalu sepi Jalan Sumur Batu maka berbelok ke Jalan Berlian Raya, persis di depan Masjid Raya Mustaqim," kata Oki kepada wartawan di lokasi, Jumat (14/6/2024) sore.

"Karena di sini posisinya ramai, menurut informasi dari istri si korban, enggak berani lewat Jalan Sumur Batu, diikuti sekitar kalau enggak salah 15 motor boncengan berdua semua, bersenjata lengkap, menggunakan celurit paling besar," imbuhnya.

