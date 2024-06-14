Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemotor Patah Kaki Usai Senggol Truk Tangki Minyak di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |19:25 WIB
Gagal Nyalip, Pemotor Patah Kaki Usai Senggol Truk Tangki Minyak di Bogor
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Pemotor mengalami patah kaki usai terlibat kecelakaan dengan truk tangki Pertamina di Jalan Raya Letda Nasir, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus ini sedang ditangani lebih lanjut oleh Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 07.45 WIB. Awalnya, motor F 5808 FDP yang dikendarai seorang pria melaju dari arah Nagrak menuju Ciangsana.

 BACA JUGA:

"Setibanya di TKP bergerak ke kanan jalan mendahului truk tangki Pertamina nomor polisi tidak diketahui (meninggalkan TKP)," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (14/6/2024).

Pada saat bersamaan bagian stang sebelah kiri motor tersebut menyenggol bagian perisai bodi sebelah kanan truk tangki Pertamina. Motor pun oleng dan pengendaranya terjatuh ke sisi kiri jalan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
