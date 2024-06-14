Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Walkot Tangsel Beberkan Jurus Jitu Tingkatkan PAD hingga Lampaui Target Investasi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |19:54 WIB
Walkot Tangsel Beberkan Jurus Jitu Tingkatkan PAD hingga Lampaui Target Investasi
Walkot Tangsel Benyamin Davnie (Foto: dok istimewa/Okezone)
JAKARTA - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie membeberkan berbagai strategi jitu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengendalikan inflasi hingga keberhasilan melampaui target realisasi investasi.

Berbagai strategi tersebut di antaranya, mempermudah perizinan investasi yang dilakukan, membuat berbagai program sehingga harga pangan terkendali, hingga memastikan suasana kondusifitas di Tangerang Selatan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, maupun terobosan-terobosan lainnya sehingga para investor menjadikan Tangsel salah satu prioritas investasinya.

"Ekonomi Tangerang Selatan disumbang terutama oleh sektor real estate, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor informasi dan komunikasi," ucap Benyamin, Jumat (14/6/2024).

Untuk PAD sendiri targetnya adalah sebesar Rp2,01 triliun. Hingga kuartal II Tahun 2024 dari target yang sudah ditetapkan, realisasi PAD adalah sebesar Rp973 miliar atau sudah mencapai 48,26%.

Di pertengahan tahun 2024, Benyamin menerangkan dari target hasil pajak daerah sebesar Rp1,7 triliun dan saat ini telah terealisasi kurang lebih sebesar Rp888 miliar, atau sebesar 49,93 persen. Dan dari retribusi daerah, dengan realisasi paling besar yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari target Rp22 miliar, telah terealisasi Rp6,6 miliar atau sebesar 30,36 persen.

