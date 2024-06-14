Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 3 Palaku Tawuran yang Tewaskan Pelajar di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |20:04 WIB
Polisi Tangkap 3 Palaku Tawuran yang Tewaskan Pelajar di Depok
Kapolres Depok Kombes Pol Arya Perdana (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan jajarannya telah berhasil menangkap tiga pelaku tawuran beserta barang bukti senjata tajam (sajam) jenis pisau hingga kampak di Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (14/6/2024).

Diketahui satu pelajar SMP Muhammadiyah 2 Rawa Denok berinisial MIM (14) tewas usai tertusuk pada bagian dada dalam peristiwa tawuran berdarah itu.

"Untuk perkembangannya tadi pagi jam 05.00 pagi kita sudah menangkap pelakunya satu, terus siang tadi sudah dua jadi pelaku sudah lengkap ditangkap tiga orang beserta dengan barang buktinya," kata Arya kepada wartawan di Mapolres Metro Depok.

"Barang buktinya ada pisau, ada kampak, gitu ya itu yang menjadi alat bagi si pelaku untuk melakukan penganiayaan yang berujung pada meninggal dunia si korban," imbuhnya.

Arya menjelaskan bahwa ketiga pelaku yang ditangkap satu diantaranya masih berstatus sekolah dan duanya telah dikeluarkan. Menurutnya tiga pelaku mengeroyok korban MIM.

"Pelaku ada tiga, yang dua ini sudah dikeluarkan dari sekolah dan yang satu ini masih status sekolah. Ya eksekusi ya tiga-tiganya mereka karena kan mereka tiga-tiganya mengeroyok si korban ini ya," ucapnya.

