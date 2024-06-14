Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pelecehan Seksual Remaja Wanita oleh ABK di Depok, Polisi: Sepakat Damai

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |21:05 WIB
DEPOK - Viral aksi dugaan pelecehan seksual dialami remaja wanita berinisial HSC (16) oleh seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) pada Rabu (12/6) malam di kediamannya Jalan Limo Raya (Pangkalan Jati 25) RT 5/2, Limo, Kota Depok.

"Betul (ada peristiwa dugaan pelecehan seksual), tapi pelaku sudah dikembalikan ke keluarga mengingat anak tersebut ABK," kata Kapolsek Cinere, Kompol Jun Nurhaida saat dikonfirmasi, Jumat (14/6/2024).

Jun menambahkan bahwa kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau berdamai dan korban tidak membuat laporan polisi.

"Betul (sepakat damai), korban tidak mau membuat laporan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
