Heboh Emak-Emak di Depok Ngaku Malaikat, Minta Rp1 Juta ke Rumah-Rumah untuk Menebus Dosa

DEPOK - Viral emak-emak berpakaian rapih membikin resah warga RW 9 Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok dengan memaksa minta ke setiap rumah pintu ke pintu.

Warga setempat bernama Zahro Qolbu (22) menjadi salah satu korban emak-emak yang mengaku dari Pandeglang, Banten dan mengaku malaikat. Menurutnya emak-emak itu telah berkali-kali menghampiri rumahnya bahkan yang terakhir itu sebelum viral meminta Rp1 juta.

"Sebelum dia pergi dia ngomong katanya saya berdosa, karena dia malaikat, mau tebalikin rumah saya," kata Zahro kepada wartawan, Jumat (14/6/2024).

"Yang ingin saya tekankan dia berani gini karena gak ada laki-laki, terus minta sejuta berkali-kali, ngata-ngatain saya sebagainya. Saya lupa tapi dia bilang 2 minggu sekali kesini, kata dia itu jarang. 6-7 kali itu ada," tambahnya.

Zahro mengatakan bahwa emak-emak meresahkan itu meminta dengan jumlah yang bervariasi puncaknya Rp1 juta dan diviralkan.

"Ngga sih baru kemarin aja, jadi kalau di kasih Rp30 ribu minta Rp70 ribu, dikasih Rp50 ribu minta Rp200 ribu," ujarnya.

Zahro memastikan warga sekitar tak ada yang kenal dengan emak-emak itu dan selalu mengaku dari Pandeglang, Banten. Menurutnya emak-emak itu meminta-minta seperti pengemis untuk pulang ke kampungnya.