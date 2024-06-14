Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tahun Depan Formula E Digelar di Jakarta, Heru Budi: Tanya Gubernur Baru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |21:44 WIB
Tahun Depan Formula E Digelar di Jakarta, Heru Budi: Tanya Gubernur Baru
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso enggan menanggapi persiapan event Formula E. Jakarta kembali dipilih sebagai Ajang lomba balap mobil listrik itu pada tahun 2025.

Kata Heru, persiapan Formula E, akan dimatangkan oleh Gubernur hasil pilkada 2024. Sebab pelantikan Gubernur baru direncanakan pada Januari 2025.

"Masih lama tahun depan. Tadi tanya pilkada, kalau sudah pilkada berarti Gubernur yang baru, tanya Gubernur yang baru," kata Heru di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) PD Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2024).

Bedasarkan unggahan akun instagram @fiaformulae, perhelatan event itu akan diselenggarakan di jakarta pada 21 Juni 2025.

Halaman:
1 2
      
