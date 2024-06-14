Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siap Kembali Maju di Pilgub DKI, Anies Baswedan Janji Bakal Berpihak Kepada yang Lemah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |21:46 WIB
Siap Kembali Maju di Pilgub DKI, Anies Baswedan Janji Bakal Berpihak Kepada yang Lemah
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan siap untuk maju kembali sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub tahun 2024. Anies mengatakan, ia akan fokus pada permasalahan-permasalahan yang nantinya menjadi lebih baik.

“Yang paling urgent mengembalikan hal-hal yang dianggap bermasalah hari ini supaya menjadi lebih baik,” kata Anies Baswedan kepada wartawan, Jumat (14/6/2024).

Nantinya, Anies berjanji akan berpihak kepada yang lemah jika dirinya kembali terpilih sebagai Kepala Daerah.

“Misalnya soal, sederhana, itu seperti keberpihakan kepada yang lemah. Supaya lemah itu menjadi kuat, yang kecil jadi besar tapi tanpa mengecilkan yang besar ya tanpa melemahkan yang kuat,” ujarnya.

“Kemudian melanjutkan dan meningkatkan hal-hal yang kemarin sudah dipandang baik. Sehingga rakyat Jakarta merasakan kesetaraan kesempatan, supaya bisa hidup lebih sejahtera,” sambung dia.

Diketahui, Kamis (13/6/2024) Anies resmi menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DKI Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Sebelumnya, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta juga mengusulkan nama Anies ke DPP PKS. Anies juga diusulkan oleh DPD PDIP DKI Jakarta.

Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari DPP PKB, DPP PKS, dan DPP PDIP soal siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta 2024.

(Khafid Mardiyansyah)

      
