HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pelaku Tawuran yang Tewaskan 1 Pelajar di Depok Akhirnya Tertangkap, Berawal dari Ribut di Medsos

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |22:50 WIB
3 Pelaku Tawuran yang Tewaskan 1 Pelajar di Depok Akhirnya Tertangkap, Berawal dari Ribut di Medsos
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Depok, mengamankan tiga pelaku tawuran yang menewaskan satu pelajar SMP Muhammadiyah 2 Rawa Denok berinisial MIM (14).

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menyebutkan, adapun motif awalnya yakni tawuran antar sekolah berawal dari janjian melalui media sosial.

"Ya motif awalnya ini tawuran ini biasanya jadi antar anak sekolah terus mereka ketemu di satu tempat terus tawuran terus ketika ada yang kabur dikejar yang begitu dikejar terus langsung ditutup,” kata Arya kepada wartawan, Jumat (14/6/2024).

“Ya itu janjian juga jadi kita selalu menemukan kasus-kasus tawuran ini itu berawal dari janjian di suatu tempat untuk melaksanakan tawuran, nah ini juga kita sayangkan jadi seperti tawuran ini menjadi trend dan dilaksanakan oleh anak-anak zaman sekarang ini malah justru perjanjian," sambungnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa ketiga pelaku yang diamankan satu diantaranya masih berstatus sekolah dan duanya telah dikeluarkan. Menurutnya tiga pelaku mengeroyok korban MIM.

"Pelaku ada tiga, yang dua ini sudah dikeluarkan dari sekolah dan yang satu ini masih status sekolah. Ya eksekusi ya tiga-tiganya mereka karena kan mereka tiga-tiganya mengeroyok si korban ini ya," jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
depok Tawuran Depok Tawuran
