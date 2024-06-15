Akhir Pekan, Waspada Hujan Disertai Petir di Langit Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini untuk warga Jakarta dan Sekitarnya akan cuaca hujan dan petir di malam hari ini, Sabtu (15/6/2024).

Dalam laman resminya, BMKG memprakirakan seluruh Jakarta bakal diguyur hujan pada malam hari dengan berbagai intensitas.

Pada pagi hari, hampir seluruh wilayah Jakarta dirundung cuaca berawan. hanya di Kepulauan Seribu bakal diguyur dengan intensitas ringan.

Siang hari, cuaca cerah berawan bakal menyelimuti seluruh Jakarta.

Baru, pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta diprediksi turun hujan. Jakarta Selatan, Timur, Utara dan Kepulauan Seribu bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sedangkan Jakarta Barat dan Pusat akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

(Khafid Mardiyansyah)