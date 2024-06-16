Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenaker Afriansyah Noor Dicopot dari Jabatan Sekjen PBB

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |14:44 WIB
Wamenaker Afriansyah Noor Dicopot dari Jabatan Sekjen PBB
Wamenaker Afriansyah Noor dicopot dari jabatan Sekjen PBB (Foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Afriansyah Noor mengaku telah dicopot dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB). Hal itu diumumkan Afriansyah melalui akun Tiktok pribadinya @ferry_noor.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu mengaku telah dicopot dari jabatan Sekjen PBB per Rabu, 12 Juni 2024. Ia berkata, pencopotan itu dilakukan kaka dirinya tengah menjalani dinas kenegaraan di Swiss.

"Saya sudah diberhentikan dengan beberapa kawan-kawan sebagai pengurus Partai Bulan Bintang dan berita ini saya terima ketika saya sedang dinas di Konferensi ILO di Swiss, Jenewa," tutur Afriansyah, dikutip Minggu (16/6/2024).

"Dan sebagai orang yang sudah diberhentikan oleh Partai Bulan Bintang, khususnya Pak Yusril dan teman-teman, saya mengucapkan ribuan terima kasih," imbuhnya.

Lebih lanjut, Afriansyah berkata sudah dua tahun mengabdi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ia berkata, tugas itu diemban sebagai amanah yang diberikan partai.

"Kebersamaan saya bersama PBB selama hampir 27 tahun ini yang insyaallah sangat berkesan baik suka duka, sukacita, bersama-sama PBB. Tapi ya namanya politik mungkin inilah bagian yang saya bisa alami," kata Afriansyah.

Halaman:
1 2
      
