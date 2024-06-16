Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen, PBB: Untuk Kepentingan Konsolidasi Internal Partai

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |15:48 WIB
Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen, PBB: Untuk Kepentingan Konsolidasi Internal Partai
Wamenaker Afriansyah Noor dicopot dari jabatan Sekjen PBB (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Pj Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Fahri Bachmid membenarkan telah mencopot Afriansyah Noor dari jabatan Sekjen PBB. Ia mengaku, pertimbangan pencopotan Afriansyah itu sangat teknis untuk hadapi Pilkada 2024.

"Pertimbangan sesungguhnya sangat teknis saja, yaitu untuk kepentingan serta kebutuhan akselarasi konsolidasi internal partai dalam menghadapi beberapa agenda strategis nasional, termasuk pelaksanaan Pilkada langsung tahun 2024 ini," kata Fahri saat dihubungi, Minggu (16/6/2024).

Terlepas dari itu, Fahri menilai, proses pergantian sekjen dalam institusi partai politik merupakan hal yang lumrah terjadi. Menurutnya, pergantian sekjen partai merupakan hal biasa saja.

Apalagi, kata dia, pencopotan Afriansyah telah direncanakan sejak jauh-jauh hari.

"Memang saya selaku Penjabat Ketua Umum DPP PBB setelah Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB pada tanggal 18 Mei 2024, pada saat itu telah mengambil berbagai kebijakan serta langkah-langkah organisatoris untuk kepentingan penataan dan konsolidasi internal partai, termasuk melakukan 'replacement/refreshment dan arrangement' terhadap beberapa posisi jabatan tertentu di DPP PBB, termasuk posisi Sekjen," kata Fahri.

Fahri pun menegaskan bahwa pencopotan Afriansyah dari posisi Sekjen PBB telah melalui aspek legal prosudural sesuai mekanisme AD/ART yang berlaku di PBB.

"Reasoningnya adalah kewengan serta organization 'needs'. Proses pergantian posisi pengurus serta Sekjen di intenal PBB sering terjadi dilakukan, sebab itu merupakan kewenagan penuh dari Ketua umum atau Penjabat Ketua Umum DPP PBB sesuai sifat kepentingan dan kebutuhan organisasi," tegasnya.

