Berikut Enam Kantong Parkir di Masjid Istiqal saat Sholat Idul Adha

JAKARTA - Dalam mempersiapkan kedatangan ribuan jemaah yang ingin menunaikan sholat Idul Adha, Masjid Istiqlal Jakarta akan menyediakan 6 kantong parkir. Untuk kantong parkir di dalam masjid Istiqlal mampu menampung ribuan kendaraan.

"Kita sudah mengantisipasi parkir. Kita di basement ada dua lantai menampung seribu mobil dan motor. Kemudian di jalanan sekitar Istiqlal satu lapis, Katedral, Kantor Pos, Pertamina dan Kementerian Agama parkir di situ," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).

Pada pelaksanaan salat Idul Adha ini, polisi nantinya akan mengatur arus lalu-lintas di Kawasan Masjid Istiqlal. Sementara terkait masalah parkir liar, kata Nasaruddin, TNI dan Polri telah memiliki sistem tersendiri untuk menanggulangi hal tersebut.

"Ya mereka punya sistemnya, jadi bersepakat antara teman-teman dari TNI dan polri akan mengambil alih perparkiran sekitar Istiqlal, sehingga tidak ada lagi masalah," katanya.

Pintu-pintu masuk ke Masjid Istiqlal yang biasanya ditutup, pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dibuka seluruhnya.

"Insyaallah akan dibuka, termasuk yang jarang dibuka, itu akan kita buka di sudut Kementrian Agama. Jadi yang memacetkan jalan itu kan kadang-kadang jalan masuknya juga," sambungnya.