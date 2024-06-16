Tak Ada Pembagian Hewan Kurban Langsung di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menyebut pihaknya tidak membagikan hewan kurban secara langsung ke masyarakat. Sebab itu, ia meminta masyarakat tidak perlu mendatangi Masjid Istiqlal untuk berharap bisa mendapatkan daging kurban.

"Pembagian hewan kurban nanti hari Selasa kita mulai pemotongan, di sini tidak ada antrean tidak ada pembagian di sini, kita yang pro aktif yang membagikan kepada seluruh stakeholder yang dibina oleh Istiqlal," ujar Nasaruddin di masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (16/6/2024).

Ia menjelaskan, daging kurban itu akan diserahkan ke lokasi-lokasi binaan Masjid Istiqlal, "Iya, ada stakeholder-nya, Masjid binaan Istiqlal, panti asuhan binaan Istiqlal, penghafal quran binaan Istiqlal, asrama-asrama binaan," sambungnya.

Dia menyebut, pihaknya juga masih membuka pendaftaran jika ada lembaga atau instansi yang menginginkan daging kurban hasil pemotongan Masjid Istiqlal. Sejauh ini, pihaknya mencatat sudah ribuan yang akan mendapatkan daging kurban dari Masjid Istiqlal.

"Kita ada daftarnya pendaftaran kemarin itu ada sekitar 30-ribuan titik ya jamaah orang ya, ada institusi ada orang perorangan," katanya.

Nasaruddin menyebut pihaknya juga masih menerima penyerahan hewan kurban hingga esok hari. Sebab pemotongan akan dilakukan pada Selasa 18 Juni 2024.

"Per tadi pagi 45 ekor sapi, 12 ekor kambing, tapi masih diharapkan bertambah," ujarnya.

(Arief Setyadi )