Nazarudin Umar: Tak Ada Pembagian Hewan Kurban Langsung di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebut, pihaknya tidak membagikan hewan kurban secara langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, ia pun meminta masyarakat tidak perlu mendatangi Masjid Istiqlal untuk berharap bisa mendapatkan daging kurban.

"Pembagian hewan kurban nanti hari Selasa kita mulai pemotongan, di sini tidak ada antrean tidak ada pembagian di sini, kita yang proaktif yang membagikan kepada seluruh stakeholder yang dibina oleh Istiqlal," ujar Nasaruddin di masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (16/6/2024).

Dia menjelaskan, daging kurban itu akan diserahkan ke lokasi-lokasi binaan masjid Istiqlal, "Iya, ada stakeholder-nya, Masjid binaan Istiqlal, panti asuhan binaan Istiqlal, penghafal quran binaan Istiqlal, asrama-asrama binaan," sambungnya.

BACA JUGA: Tak Ada Pembagian Hewan Kurban Langsung di Masjid Istiqlal

Dia menyebut, pihaknya juga masih membuka pendaftaran jika ada lembaga atau instansi yang menginginkan daging kurban hasil pemotongan Masjid Istiqlal. Sejauh ini pihaknya mencatat sudah ribuan yang akan mendapatkan daging kurban dari masjid Istiqlal.