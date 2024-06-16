Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Sumbang Sapi ke Masjid Istiqlal, Begini Penampakannya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |17:39 WIB
Prabowo-Gibran Sumbang Sapi ke Masjid Istiqlal, Begini Penampakannya
Sapi kurban Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, sama-sama menyumbangkan hewan kurban sapi ke Masjid Istiqlal Jakarta. Sapi yang disumbangkan Gibran berjenis simmental sedangkan Prabowo, jenis brangus.

"Tadi pukul 12.51 WIB, sapi (yang disumbangkan Gibran) jenis metal beratnya 1 ton dari RPH atau dari tempat penjualannya di Tapos, Cibinong. (Sapi milik Prabowo) dari kemayoran terus beratnya 1,267 ton jenis Brangus, warnanya hitam," ujar Petugas Penerima Hewan Kurban Masjid Istiqlal, Ahmad Fauzi kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).

Selain Prabowo-Gibran, presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin juga ikut menyumbang sapi pada Idul Adha ini.

"Ya ada untuk RI 1 dan 2 kan disimpannya di sana di dekat sana itu belum serah terima, serah terimanya besok setelah Sholat Id baru diserahkan sama ketua Masjid Istiqlal nanti diterima baru dibawa ke sini," ujarnya.

Sapi dari Presiden Jokowi berjenis Simental dengan bobot 1.192 kilogram. Sementara sapi dari Wapres Ma'ruf Amin berjenis Limosin yang beratnya mencapai 1.164 kilogram. 

1 2
      
