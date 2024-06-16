Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rayakan Idul Adha, Warga Gaza Khidmat Kumandangkan Takbir hingga Sholat Ied di Pengungsian

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |20:27 WIB
Warga Gaza Sholat Ied di kamp pengungsian (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Idul Adha mulai dirayakan oleh seluruh umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Momen hari raya kurban ini sudah mulai terasa sejak Minggu, 16 Juni 2024, tak terkecuali warga Gaza, Palestina.

Meski suasana di sana masih mencekam usai serangan dari Israel, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat masyarakat di Gaza untuk merayakan momen Idul Adha.

Momen tersebut sendiri sukses diabadikan oleh salah satu warga Palestina bernama Muhammad Smiry, melalui beberapa postingan di akun X miliknya, @MuhammadSmiry.

Dalam postingannya, Smiry membagikan potret hingga video suasana perayaan Idul Adha di sekitar jalur Gaza. Salah satunya, suasana takbiran di pasar yang ada di kamp pengungsi di Jabalia, yakni kamp pengungsi terbesar di Gaza.

Meski di tengah kerusakan dan puing-puing sisa bangunan, namun kumandang takbir terdengar begitu syahdu di sana. Masyarakat Gaza pun terlihat lalu-lalang di sekitar kamp tersebut.

“Eid Adha Mubarak from Gaza,” tulis Smiry, dalam keterangan postingannya.

Smiry juga tampak membagikan sebuah video suasana masyarakat Gaza saat melakukan shalat Ied berjamaah, diiringi dengan kumandang takbir.

Barisan warga Gaza yang berjamaah sholat Ied tersebut terlihat memenuhi area depan sebuah kamp yang menjadi tempat di mana sang imam memandu sholat.

Meski sholat Ied di tengah kerusakan bangunan di sekitar, namun hal tersebut tampak tak menyurutkan kekhidmatan mereka dalam menunaikan ibadan tersebut.

Halaman:
1 2
      
