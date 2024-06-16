Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Idul Adha 1445 H, Wapres Minta Masyarakat Refleksi Ajaran dan Keteladanan Nabi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |21:59 WIB
Idul Adha 1445 H, Wapres Minta Masyarakat Refleksi Ajaran dan Keteladanan Nabi
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap, momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ini tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata. Akan tetapi, umat Islam juga meneladani sifat nabi dan rasul yakni sidik, tablig, fathonah, dan amanah.

"Peringatan Idul Adha sudah selayaknya tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga menjadi momen refleksi ajaran-ajaran dan keteladanan para nabi dan rasul, seperti pengorbanan dan keikhlasan, serta ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam kepada Allah SWT," ujar wapres dalam tayangan video diacara Gema Takbir Akbar Nasional dan Pesan Idul Adha 1554 H di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (16/6/2024).

Daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin ini merupakan bentuk ibadah sosial. Oleh sebab itu, Wapres mengajak kepada umat Islam untuk melakukan ibadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama.

"Hikmah Idul Adha juga mengajarkan kita untuk meningkatkan kepedulian sosial dan pengorbanan untuk kemanusiaan dengan saling membantu dan menjaga di tengah beragam situasi sosial kemanusiaan yang sedang terjadi di dunia," sambungnya.

