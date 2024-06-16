Jokowi Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang, Khatibnya Ketua KPU

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu negara, akan melaksanakan salat Iduladha di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, pada Senin 17 Juni 2024. Pelaksanaan Sholat Idul Adha di lokasi tersebut, rencananya akan mulai sejak pukul 06.30 WIB.

"Rencana shalat Idul Adha, (presiden) bersama Ibu Negara di lapangan simpang lima Semarang dilaksanakan pukul 06.30 WIB," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (16/6/2024).

Pengasuh pondok pesantren Nurul Quran Semarang, KH. Zaenuri Ahmad Al Hafidz ditunjukkan sebagai imam salat Iduladha. Sementara ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan mengisi khutbah.

"Khatib: H. Hasyim Asy'ari (Ketua KPU). Tema khutbah: Qurban sebagai Ujian Keimanan," sambungnya.

Sederet Menteri juga akan mendampingi Jokowi melaksanakan salat Iduladha itu. Yusuf menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahkan sudah tiba di Semarang malam ini.

"Menteri yang saat ini sudah berada di Semarang, Menteri PUPR dan Forkompinda Jawa Tengah," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin dijadwalkan akan melangsungkan salat Iduladha di Masjid Istiqlal Jakarta.

(Angkasa Yudhistira)