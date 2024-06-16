Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang, Khatibnya Ketua KPU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |22:20 WIB
Jokowi Sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang, Khatibnya Ketua KPU
Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu negara, akan melaksanakan salat Iduladha di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, pada Senin 17 Juni 2024. Pelaksanaan Sholat Idul Adha di lokasi tersebut, rencananya akan mulai sejak pukul 06.30 WIB.

"Rencana shalat Idul Adha, (presiden) bersama Ibu Negara di lapangan simpang lima Semarang dilaksanakan pukul 06.30 WIB," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (16/6/2024).

Pengasuh pondok pesantren Nurul Quran Semarang, KH. Zaenuri Ahmad Al Hafidz ditunjukkan sebagai imam salat Iduladha. Sementara ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan mengisi khutbah.

"Khatib: H. Hasyim Asy'ari (Ketua KPU). Tema khutbah: Qurban sebagai Ujian Keimanan," sambungnya.

Sederet Menteri juga akan mendampingi Jokowi melaksanakan salat Iduladha itu. Yusuf menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahkan sudah tiba di Semarang malam ini.

"Menteri yang saat ini sudah berada di Semarang, Menteri PUPR dan Forkompinda Jawa Tengah," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin dijadwalkan akan melangsungkan salat Iduladha di Masjid Istiqlal Jakarta.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement