Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan MUI Tolak Korban Judi Online Dapat Jatah Bansos

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |23:06 WIB
Alasan MUI Tolak Korban Judi Online Dapat Jatah Bansos
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni'am Sholeh mengungkapkan alasan pihaknya menolak korban judi online akan menerima bansos dari pemerintah. Penolakan tersebut dikarenakan bansos yang diberikan pemerintah berpotensi digunakan untuk bermain judi online lagi.

"Sebagaimana ada wacana perokok dan pemabuk jangan dikasih jaminan kesehatan BPJS. Masa iya, BPJS uang rakyat dan uang negara, digunakan untuk orang yang sehari-hari merusak kesehatannya. Ini dia miskin bukan karena struktural, melainkan karena pilihan hidupnya yang masuk kepada tindakan perjudian," kata Ni'am dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (16/6/2024).

Ni'am melanjutkan, aktivitas judi online sebenarnya hanya memindahkan aktivitas judi konvensional ke ranah dunia digital, yang dua-duanya dilarang dan melanggar hukum.

"Dua-duanya terlarang. Maka dari itu, pelakunya melanggar hukum. Tindakan perjudian online dan konvensiomal, tidak mengenal pendekatan restoratif kepada tindak pidana perjudian," ucap Ni'am.

Ni'am menjelaskan, hal itu berbeda dengan tindak pidana narkoba. Karena, orang yang terkena narkoba, bisa saja menjadi korban dari paparan penyalahgunaan narkotika dari para bandar dan sebagainya.

Tetapi dalam kasus judi, kata Ni'am, dilakukan oleh orang secara sadar melakukan tindak pidana perjudian, apalagi menggunakan platform digital untuk melakukan perjudian secara online.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI Bansos Judi online Judi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250/yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/525/3146065/judi-Z9aY_large.jpg
Gerebek Judi Sabung Ayam, Polisi Ringkus 18 Orang di Cimenyan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126267/polri-ylR8_large.jpg
Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037748/markas-judi-sabung-ayam-di-bekasi-diobrak-abrik-polisi-70-orang-ditangkap-N81vENs9ce.jpg
Markas Judi Sabung Ayam di Bekasi Diobrak-abrik Polisi, 70 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033239/buru-juru-tulis-judi-togel-polisi-sisir-warung-tuak-di-dolok-masagal-simalungun-yUMHgNmjvx.jpg
Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/337/3025814/daftar-kasino-terbesar-di-dunia-surga-bagi-para-penggila-judi-ziuRY0eK0g.jpg
Daftar Kasino Terbesar di Dunia, Surga bagi Para Penggila Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement