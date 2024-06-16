Tiba di Semarang, Jokowi Nikmati Kuliner Mi Pedas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal kuliner mi pedas kekinian saat berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Minggu (16/6/2024) malam. Presiden tampak ditemani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan sejumlah pejabat daerah.

"Malam hari ini saya di Kota Semarang, Jawa Tengah dan sedang mencoba WizzMie, ini yang pedas. Saya dengan Pak Basuki, dengan Pak Gubernur, Pak Pangdam," ujar Presiden Jokowi sambil mengevlog.

Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 20.10 WIB dan langsung menuju meja makan. Sambil menunggu makanan tiba, Presiden Jokowi melayani permintaan foto bersama para pengunjung yang hadir.

Eriska, salah satu pengunjung yang beruntung, merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ia bisa berjumpa langsung dengan idolanya dan berfoto bersama. Ia pun mendoakan agar Presiden Jokowi senantiasa diberikan kesehatan.

"Senang banget, sih, karena ngefans sama Pak Jokowi. Terima kasih sudah menjadi Presiden terbaik selama ini. Semoga Pak Jokowi sehat selalu," ujarnya.

Pengunjung lainnya, Nayla, juga bercerita pengalamannya berjumpa dengan Kepala Negara secara tak sengaja. Niatnya untuk menjajal mi yang sedang viral di media sosial tersebut justru berbuah bonus foto dengan Presiden Jokowi.

"Tadi lagi coba mi yang lagi viral, WizzMie, tapi gak tahunya ketemu sama Pak Jokowi. Bonus banget ini," ungkapnya.