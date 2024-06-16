Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Semarang, Jokowi Nikmati Kuliner Mi Pedas

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |23:36 WIB
Tiba di Semarang, Jokowi Nikmati Kuliner Mi Pedas
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal kuliner mi pedas kekinian saat berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Minggu (16/6/2024) malam. Presiden tampak ditemani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan sejumlah pejabat daerah.

"Malam hari ini saya di Kota Semarang, Jawa Tengah dan sedang mencoba WizzMie, ini yang pedas. Saya dengan Pak Basuki, dengan Pak Gubernur, Pak Pangdam," ujar Presiden Jokowi sambil mengevlog.

Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 20.10 WIB dan langsung menuju meja makan. Sambil menunggu makanan tiba, Presiden Jokowi melayani permintaan foto bersama para pengunjung yang hadir.

Eriska, salah satu pengunjung yang beruntung, merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ia bisa berjumpa langsung dengan idolanya dan berfoto bersama. Ia pun mendoakan agar Presiden Jokowi senantiasa diberikan kesehatan.

"Senang banget, sih, karena ngefans sama Pak Jokowi. Terima kasih sudah menjadi Presiden terbaik selama ini. Semoga Pak Jokowi sehat selalu," ujarnya.

Pengunjung lainnya, Nayla, juga bercerita pengalamannya berjumpa dengan Kepala Negara secara tak sengaja. Niatnya untuk menjajal mi yang sedang viral di media sosial tersebut justru berbuah bonus foto dengan Presiden Jokowi.

"Tadi lagi coba mi yang lagi viral, WizzMie, tapi gak tahunya ketemu sama Pak Jokowi. Bonus banget ini," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement