Polisi Imbau Warga Jakarta Tak Gelar Takbir Keliling

JAKARTA - Polisi mengimbau agar warga Jakarta tak menggelar takbir keliling dalam perayaan Idul Adha 1445 H/2024 M.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam menghimbau, warga yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya Jakarta untuk tak melakukan takbir keliling guna mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan.

"Kami imbau agar masyarakat tidak melakukan takbir keliling. Masyarakat bisa merayakan malam takbiran di masjid agar lebih khusyuk," ujarnya pada wartawan, Minggu (16/6/2024).

Menurutnya, warga Jakarta bisa melakukan kegiatan menyambut Idul Adha 2024 di masjid maupun musalah setempat. Orangtua pun diminta pula mengawasi anak-anaknya agar tak melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu kamtibmas, seperti konvoi, menyalakan petasan, suar, dan lainnya. Hal itu guna mengantisipasi hal tak diinginkan, termasuk aksi tawuran.

Polisi, kata dia, juga melakukan patroli pada malam takbiran bersama instansi terkait demi menjaga keamanan dan kenyamanan. Hanya saja, situasi kondusifitas, keamanan, dan ketertiban tak mungkin bisa terjadi tanpa adanya kerjasama masyarakat.