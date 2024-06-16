Viral Sapi Lepas di Jalan Tol Jagorawi hingga Bikin Kemacetan Panjang

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan video viral seekor sapi yang lepas di tengah jalan ruas Jalan Tol Jagorawi arah Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (16/6/2024).

Lepasnya seekor sapi ini sontak bikin heboh netizen di jelang momen Idul Adha 1445 H/2024 M.

Video itu diunggah oleh akun Instagram, @vioridhostylish yang dire-post akun @kabarcibubur24jam. Seekor sapi berwarna coklat itu nampak lepas dan berlari di tengah jalan tol dan membuat panik pengendara lainnya.

“1 Ekor Sapi Lepas di Jalan Tol Jagorawi Arah Cibubur (bawah Kolong Munjul) pada hari Minggu 16/06/24 sekitar pukul 10:00 WIB,” tulis akun tersebut.

Sapi tersebut nampak berlari-lari di tengah jalan tol hingga menimbulkan kemacetan panjang di lokasi. Terlihat puluhan kendaraan roda empat lainnya terhenti akibat ulah sapi yang lepas ke jalan tol ini.

Nampak adanya tali yang mengikat di leher sapi tersebut. Terlihat juga ada pihak kepolisian yang turut mengamankan kejadian tersebut agar sapi itu bisa segera ditangkap dan dikembalikan ke tempatnya.