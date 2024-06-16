Sasar Ojol, Relawan Kawal Program Prabowo-Gibran Lewat Aksi Sosial

Relawan Mas Gibran gelar aksi sosial di Jakarta dan Tangerang (Foto: Ist/Dok)

JAKARTA - Guna mengawal program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan berikutnya, relawan terus bergerak melakukan aksi sosial di masyarakat.

Salah satu yang menjadi sasaran adalah ojek online (ojol). Para relawan Mas Gibran menyasar mereka yang ada di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Aksi sosial yang dilakukan yakni dengan menggelar cukur gratis hingga pembagian sembako. Kawasan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, menjadi salah satu titik diadakannya kegiatan tersebut.

Salah satu pengemudi ojol, Muji, menyambut baik program bantuan sembako yang dikhususkan bagi pengemudi ojol yang dilakukan Relawan Mas Gibran.

“Ini sangat membantu kami. Di tengah situasi ekonomi seperti ini, bantuan seperti ini sangat berarti bagi kami dan keluarga,” kata Muji dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/6/2024).

Relawan Mas Gibran memang sengaja rutin menggelar kegiatan tersebut setiap akhir pekan. Ojol menjadi sasaran, karena mereka merupakan para "pahlawan" bagi keluarganya yang bekerja tanpa lelah.

Mulai dari mengantar penumpang hingga barang ke berbagai tujuan. Seiring itu, mereka kerap melupakan perawatan dirinya seperti potong rambut.