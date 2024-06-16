Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gelar Patroli Rutin selama Malam Takbiran di Sepanjang Thamrin-Sudirman

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |21:17 WIB
Polisi Gelar Patroli Rutin selama Malam Takbiran di Sepanjang Thamrin-Sudirman
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi ikut menjaga ketat malam takbiran Idul Adha 1445 H di kawasan Jalan Thamrin hingga Sudirman untuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Pastinya untuk malam ini kita fokus menjaga keamanan takbir keliling di wilayah sepanjang Sudirman-Thamrin, Menteng," kata Kapolsek Metro Menteng, Kompol Bayu Marfiando saat dihubungi, Minggu (16/6/2024).

Bayu mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan 60 personel yang disiagakan di sejumlah titik untuk menghindari kepadatam kendaraan ataupun kejadian tak diinginkan. Ia pun menyebut penjagaan dan patroli polisi berlangsung selama 24 jam.

"Di Menteng sendiri kita sudah siapkan 60 personel yang kita sebar di beberapa titik dan jangan sampai di malam takbiran ini ada medan solo atau masyarakat yang melaksanakan takbir keliling sepanjang jalur Thamrin-Sudirman," ungkap Bayu.

Bayu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan takbir keliling apalagi di jalan raya yang bisa menggangu arus lalu lintas. Jika ditemukan adanya takbir keliling, maka pihaknya dengan tegas akan menindaklanjuti baik berupa tilang ataupun lainnya.

"Kita imbau untuk warga tidak melakukan takbir kelililing apalagi di jalan raya dan masyarakat bisa melaksanakan takbir keliling di masjid masing-masing. Apabila kita temukan maka kita lakukan penindakan baik itu tilang ataupun pelanggaran lainnya," ujarnya.

