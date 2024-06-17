Haul Ke-5 KH Maimoen Zubair, Mardiono Kenang Pesan untuk Selalu Tabayyun

JAKARTA – KH Maimoen Zubair wafat saat menunaikan ibadah haji di Makkah pada 6 Agustus 2019. Pada momentum haul ke-5 KH Maimoen Zubair, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengingat pesan sang kiai untuk selalu bertabayyun.

Sebagai Ketum PPP, Mardiono mengaku akan terus menjalankan amanat dari KH Maimoen Zubair untuk menjaga partai berlambang kakbah.

“Karena saat ini saya menerima amanah untuk memimpin PPP, maka Insya Allah saya akan terus menjaga partai ini agar bangkit untuk umat, bangsa, dan negara sesuai dengan pesan Mbah Moen,” ujar Muhamad Mardiono, dikutip Senin (16/6/2024).

Muhamad Mardiono juga meneladani sikap-sikap Mbah Moen untuk menghindari perpecahan dan perselisihan di antara internal partai.

“Karena Mbah Moen tidak menyukai perselihan, maka saya sebagai pemimpin pun mengutamakan sikap tabayyun jika ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai,” jelasnya.